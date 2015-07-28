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اتحاد الكرة يستحدث تصميما جديدا لكأس مصر

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اتحاد الكرة يستحدث تصميما جديدا لكأس مصر اتحاد الكرة يستحدث تصميما جديدا لكأس مصر

يسابق مجلس إدارة اتحاد الكرة الزمن لإصدار تصميم جديد لبطولاته المحلية الدوري وكأس وكأس السوبر قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إنه تمت مخاطبة الشركة الصينية للانتهاء من التصميمات الجديدة، مضيفًا أن الاقتراح يتم التجهيز له منذ عامين.

وأضاف في تصريحات لقناة "سي بي سي اكسترا": "خاطبنا كلية الفنون الجميلة، ولكن لم يصلنا رد إلا أن من الشركة الصينية".

وتابع "درع الدوري الحالي يحتاج 4 لاعبين لحمله والاحتفال به، وسيتم أيضًا استحداث تصميم جديد لكأس مصر وكأس السوبر قبل نهاية هذا الموسم".

وأتم "سيتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لكل كأس في اتحاد الكرة، وتسليم نسخة طبق الأصل للأندية مثلما يفعل الاتحاد الدولي في كأس العالم".

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