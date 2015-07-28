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الإسماعيلي يسعى لتأجيل مباراته الافتتاحية في بطولة شمال إفريقيا

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الإسماعيلي يسعى لتأجيل مباراته الافتتاحية في بطولة شمال إفريقيا الإسماعيلي يسعى لتأجيل مباراته الافتتاحية في بطولة شمال إفريقيا

يسعى النادي الإسماعيلي إلى تأجيل مباراته الأولى في بطولة شمال إفريقيا للأندية المقرر لها يوم 13 أغسطس المقبل أمام الرجاء المغربي.

ويواجه الإسماعيلي مشكلة تتمثل في ضيق الوقت نظرا لأنه سيواجه سموحة في دور الـ8 لكأس يوم 12 أغسطس.

وسيشارك الدراويش في بطولة اتحاد شمال إفريقيا للأندية إلى جانب الرجاء، الإفريقي التونسي وهلال بني غازي الليبي.

وقال فتحي بلبل المدير التنفيذي للنادي للصحفيين:"أمامنا حلين فقط لفك هذا الاشتباك، الأول هو تأجيل لقاء الرجاء في البطولة 24 ساعة حتى نوفر راحة للاعبين".

"والثاني هو محاولة تقديم مباراة سموحة في كأس مصر لتقام قبل موعدها بـ24 ساعة على الأقل".

وأتم بلبل "إذا تعذر الأمر في النهاية، فسوف يسافر الفريق إلى المغرب مباشرة بعد مباراة سموحة ليستعد لمواجهة الرجاء في اليوم التالي".

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