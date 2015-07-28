البيان تنشر أسماء 18 ألف طالب وطالبة تم اعتمادهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والبعثات

اعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم أسماء الطلبة الناجحين في الصف الثاني عشر من العام الدراسي 2014-2015 والذين تنطبق عليهم معايير الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية.

وبلغ عدد المقبولين 18000 طالب وطالبة، بينهم 3954 في جامعة الإمارات العربية المتحدة و8489 كليات التقنية العليا و1812 جامعة زايد و2941 في المعاهد والكليات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني و135 في كلية الإمارات للتطوير التربوي و 509 في جامعة خليفه و 160 في البعثات الخارجية والمنح الداخلية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2015-2016.

وضمت هذه القائمة لأول مرة أسماء طلبة الصف الثاني عشر خريجي الخدمة الوطنية ممن أنهوا متطلبات الخدمة في 28 مايو 2015 كل حسب اختياره للمؤسسة والتخصص، وذلك تنفيذاّ للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قبول الطلبة الذكور من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي 2015-2014، والذين تم اعلان اسمائهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية يعتبر قبولا مبدئيا إلى حين اعلان اسماء المرشحين لأداء الخدمة الوطنية.

وأوضح بأنه على الطلبة الذين سيتم إعفاؤهم من الخدمة الوطنية للعام الحالي مراجعة المؤسسات الحكومية التي تم قبولهم فيها لاستكمال إجراءات التحاقهم بتلك المؤسسات، أما فيما يخص الطلبة الذين سوف يتم تجنيدهم لأداء الخدمة الوطنية للعام الحالي سوف يتم الاحتفاظ بحقهم بالقبول في المؤسسات التعليمية والبعثات الخارجية.

وسوف تكون لهم الأولية للالتحاق في سبتمبر 2016 بتلك المؤسسات بعد الانتهاء من فترة التدريب المقررة بموجب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.

رعاية واهتمام

> وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، لمسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة ودعم سموه المتواصل للتعليم العالي، مؤكدا على أن هذا الدعم يشد من أزرنا ويمثل القوة الدافعة لنا نحو إنجاز كافة الأهداف والغايات.

وقال معاليه: "إننا نستلهم من توجيهات سموه دائماً في أن تكون جامعات وكليات الدولة، مراكز رائدة للتعليم، تسهم في التنمية الشاملة للدولة، بما يحقق التقدم والرفاهية للفرد والمجتمع، وتلبية احتياجات سوق العمل وفق أرقى المعايير العالمية من الجودة والتميز العلمي والتطبيقي".

كما توجه معاليه بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يحرص شخصياً على تمكين أبنائه وبناته من المواطنين على الإسهام الفاعل في مسيرة الدولة، ونتقدم في هذه المناسبة كذلك بالشكر والتقدير إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، معبرين عن اعتزازنا بدعمهم الدائم لمؤسسات التعليم العالي بالدولة.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم وحرص سموه الكبير على دفع مسيرة التعليم في الدولة، مؤكدا اعتزاز مؤسسات التعليم العالي في الدولة برؤية سموه للنهوض بالتعليم وتعزيز مكانة جامعاتنا الوطنية وتطوير مسيرتها الأكاديمية بحيث تكون هذه المؤسسات في طليعة الجامعات المرموقة في العالم.

وأكد أن استراتيجية تطوير التعليم العالي في الدولة ترتكز على منظومة وعناصر من التميز والنجاح في مقدمتها، توفير بيئة تعليمية ذات معايير عالمية بحيث تعزز هذه البيئة من قدرة الطالب على تعلم واكتساب علوم ومهارات تناسب عصر المعرفة الذي يشهد تطورات متلاحقة في جميع المجالات العالمية والتطبيقية.

وقال إن التعليم العالي في الدولة حقق نقلة نوعية من خلال ما يقدمه من كوادر وطنية متخصصة في جميع ميادين العلم والمعرفة، وهي كوادر تم إعدادها وتسليحها بأحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في مؤسساتنا الأكاديمية بجامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا والمؤسسات الأخرى وكذلك طلبة البعثات الخارجية الذين توفدهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة في الخارج، وتسعى هذه المؤسسات باستمرار نحو تحقيق الجودة والامتياز وفق أعلى المستويات العالمية، باعتبار ان ذلك هو طريقنا الأكيد للمساهمة في إنجازات العصر، وبناء دولتنا العزيزة على أسس متينة.

كما توجه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالتهنئة إلى الطلبة المقبولين في هذه الدفعة قائلا: "إنني لعلى ثقة من أنكم سوف تكونون على مستوى آمال وطموحات الوطن فيكم، وأنكم ستبذلون أقصى الجهد والطاقة للاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة أمامكم في المؤسسات التعليمية، من أجل تنمية قدراتكم، لتحمل دوركم في خدمة المجتمع ورفعة شأنه.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية والمنح الداخلية عليهم التواصل مع إدارة البعثات الخارجية والعلاقات الثقافية الخارجية على البريد الالكتروني:

>scholarship@MOHESR.GOV.AE ، وبالنسبة للطلبة الذين لم تدرج أسماؤهم على قائمة المقبولين عليهم مراجعة قسم القبول والتسجيل وإدارة البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من حالة طلبهم واستكمال إجراءات تسجيلهم.

وأكدت الوزارة أنه تم نشر أسماء الطلبة المقبولين مباشرة على الموقع الإلكتروني لقسم القبول والتسجيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على العنوان الآتي http://www.mohesr.gov.ae/napo .

وبإمكان الطالب استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى صفحته الالكترونية عبر الموقع وتأكيد قبوله في المؤسسة ابتداء من تاريخ 29 يوليو 2015 وزيارة الموقع الالكتروني للمؤسسات لمزيد من المعلومات، وقام قسم القبول والتسجيل بإرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة الخاصة بالطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية.

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