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شرطة الشارقة تخلي "ميغا مول" للاشتباه بجسم غريب

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شرطة الشارقة تخلي "ميغا مول" للاشتباه بجسم غريب شرطة الشارقة تخلي "ميغا مول" للاشتباه بجسم غريب

أدى الاشتباه في جسم غريب قريب من احد المواقع في مركز التسوق "ميغا مول" بالشارقة إلى اضطرار فرق القيادة العامة لشرطة الشارقة لعملية اخلاء المبنى بالكامل.

واشارت مصادر في القيادة العامة لشرطة الشارقة الى انه وبناء على معلومات غير مؤكدة تلقتها غرفة العمليات المركزية بالقيادة في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة  من مساء أمس بشأن وجود جسم مثير للاشتباه بمركز "ميغا مول" بالشارقة وفي إطار استعداداتها المستمرة على مدار الأربعة وعشرين ساعة للتعامل بجدية مع كافة المعلومات أو البلاغات التي ترد إليها أيا كان مستوى دقتها ، فقد تحركت على الفور كافة الوحدات المعنية بشرطة الشارقة إلى الموقع المشار إليه ، حيث قامت باتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على سلامة الأشخاص المتواجدين بالموقع ، وإخلائه من جميع المسوقين ، ومتابعة إجراءاتها وفق الخطط المعدة لذلك حيث تمكنت من الإطمئنان إلى سلامة الموقع وعدم وجود مايدعو للقلق.

ودعت شرطة الشاقة كافة افراد الجمهور إلى التعاون معها وعدم التردد بشأن الإبلاغ عن اي معلومات تتوفر لديهم أو الإشتباه بوجود ما يدعو للتحقق أيا كان حجمه أو مصدره. 

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