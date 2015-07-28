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"المعلمين المستقلة" بقنا: صرف مكافأة الامتحانات لـ15 ألف معلم على طاولة محلب

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"المعلمين المستقلة" بقنا: صرف مكافأة الامتحانات لـ15 ألف معلم على طاولة محلب "المعلمين المستقلة" بقنا: صرف مكافأة الامتحانات لـ15 ألف معلم على طاولة محلب
أكد محمد الجعفرى نقيب نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة قنا، أنه من المقرر أن يتم طرح أزمة تأخر صرف مكافأة الامتحانات لـ15 ألف معلم وإدارى بمحافظة قنا، خلال اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، وعدد من وكلاء الوزارة بمحافظات الصعيد.

وأوضح الجعفرى، لـ"اليوم السابع"، أنه أجرى اتصالا أمس بمجلس الوزراء ومدير مكتب وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة بقنا، للتأكيد على ضم أزمة التعليم بالصعيد ومحافظة قنا بمجلس الوزراء ومدير مكتب وزير التربية والتعليم، وطرح مشكلة راتب شهور 5 و6 و7 من كل عام، ومشكلة تثبيت العمالة المؤقتة والتأخير فى اعتماد القرارات، لافتا إلى أن المشاكل جميعها تم تقديمها لمكتب الوزير لإدراجها ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وأشار إلى أن أزمتهم ليست مالية، حيث إن وزارة المالية قد وفرت المبالغ المطلوبة، إلا أن بعض المسئولين بالمحافظة خالفوا القانون، بالإضافة إلى تحكم مدير الحسابات فى كل إدارة تعليمية، وكل مدير حسابات يستخدم تفسيره للصرف.

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