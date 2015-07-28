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اقرأ فى "صوت النوبة" بأسوان: مأساة فرن الفيروسليكون بشركة كيما

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الأخير لـ"صوت النوبة" التى تصدر فى محافظة أسوان، حيث أبرزت الصحيفة حوارا مع مدير مرور أسوان العميد نادر جلال، أكد خلاله أنه لا طرق بديلة وأن الشوارع فى أسوان لا تناسب كثافة السيارات.

كما نشرت الصحيفة تحقيقا عن مستشفى أسوان العام ومدى الإهمال التى وصلت إليه تحت عنوان "مستشفى أسوان من جامعى إلى عام.. انتبه من فضلك المستوى يعود إلى الخلف!".

وأبرزت صوت النوبة، حوارا مع سيد جاير عميد الفن النوبى، تحت عنوان "فتحى جاير: عاش والدى حياته للفن النوبى وتأثر بالفن السودانى".


>- مدير مرور أسوان: الشوارع لا تناسب كثافة السيارات ولا توجد طرق بديلة
>- مأساة فرن الفيروسليكون بشركة كيما وإهدار المال العام
>- مستشفى أسوان من جامعى إلى عام.. انتبه من فضلك المستوى يعود إلى الخلف
>- بكرى ربيع عضو المجلس الوطنى السودانى: أتمنى أن نسير نحو التكامل ونلغى الحدود والعوائق بين البلدين
>- بعد اختفاء الترامادول البودرة الصينى غرقت الأسواق
>- فتحى جاير: عاش والدى حياته للفن النوبى وتأثر بالفن السودانى
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>- وكيل وزارة بأسوان: انصح المواطن بألا يترك بطاقته التموينية لصاحب المخبز

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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