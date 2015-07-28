أوباما: الفساد موجود فى أمريكا ويستنزف مليارات الدولارات بأفريقيا

أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أن الفساد لا يقتصر على قارة أفريقيا، بل موجود فى كل مكان بما فيها أمريكا، ولكن فى أفريقيا يستنزف مليارات الدولارات، مضيفاً إن القارة السمراء واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً.

وقال أوباما فى كلمته أمام الاتحاد الافريقى، اليوم الثلاثاء، إن إفريقيا حققت مكاسب تاريخية فى مجال الصحة وخفض معدلات الاصابة بالإيدز وخفض معدلات الإصابة بالملاريا، وإنقاذ ملايين الأطفال.

وحذر الرئيس الأمريكى من الشبكات الإجرامية التى تهدد أمن شعوب ودول العالم، موضحاً أنه تم إرسال 200 مزارع أمريكى للقارة السمراء بدلاً من الأغذية، بهدف إخراج 50 مليون إفريقى من دائرة الفقر.

وأشار أوباما إلى أن بلاده تسعى لتوصيل الكهرباء لـ 60 مليون منزل، وكذلك تحويل التهديد البيئى لفرص، كما أشار إلى أن أمريكا بالتعاون مع إفريقيا تعمل على إنجاز تاريخى لأول جيل بدون إيدز فى أفريقيا.

وبشأن الإيبولا قال أوباما إن هناك شراكة مع الاتحاد الأفريقى بمليار دولار خصصتها الولايات المتحدة الامريكية لأفريقيا نصفها فى هذا المجال، مستطرداً "مستعدون للعمل الجاد وعلينا الاستثمار فيهم فى التعليم وإطلاق أعمال جديدة، والعمل على التنمية التى تنقل من الفقر للرخاء، مؤكدا أن الأفارقة يستحقون كرامة العيش، وحرية التعبير والصحافة حقوق عالمية".

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