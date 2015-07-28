"التعليم العالى": انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق مساء غد

أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، أن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق ستنتهى فى السابعة مساء غد الأربعاء، محذرا الطلاب من عدم تسجيل رغباتهم خلال أيام المرحلة.

وقال "عطا"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "إن من يتخلف عن تسجيل الرغبات خلال الأيام المخصصة للمرحلة الأولى للتنسيق التى تنتهى مساء الأربعاء، سيعد متخلفا عن تسجيل رغباته".

وكانت وزارة التعليم العالى، قد أعلنت أن عدد طلاب المرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى بلغ حتى الآن 105 آلاف طالب وطالبة، حيث يبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى 110 آلاف طالب.