أوباما لزعماء إفريقيا: قارتكم مهد الإنسانية والاستعمار أضرها كثيراً

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن إفريقيا مهد الإنسانية ومقر للممالك الإفريقية العظيمة، ولكن شر العبودية ترسخ ليس فى الخارج، ولكن أيضا هنا فى هذه القارة.

وأكد أوباما فى كلمته أمام الاتحاد الإفريقى، أن الاستعمار أضر باقتصاد إفريقيا كثيراً، وبقدرة شعبها على التحكم فى مصيرهم حتى نمت حركات التحرر، مستطرداً "قبل خمسين عاما كانت هناك نهضة للحكم الذاتى وأعلام الاستعمار نزلت وأعلام إفريقيا ارتفعت، وبعد نصف قرن من عهد الاستقلال حان الوقت لننحى الصور النمطية الخاصة بالقارة".

- قضايا حقوق الإنسان والتنمية فى مقدمة كلمة أوباما بالاتحاد الإفريقى اليوم

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