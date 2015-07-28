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قاضي “اللجان النوعية ” يأمر بحبس أحد أهالي المتهمين لتحدثه دون إذن 24 ساعة

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قاضي “اللجان النوعية ” يأمر بحبس أحد أهالي المتهمين لتحدثه دون إذن 24 ساعة قاضي “اللجان النوعية ” يأمر بحبس أحد أهالي المتهمين لتحدثه دون إذن 24 ساعة

المستشار ناجي شحاتة

أمر المستشار “محمد ناجي شحاتة ” بحبس أحد ذوي متهمي القضية المعروفة بـ ” خلية اللجان النوعية ” 24 ساعة وذلك لإخلاله بنظام الجلسة وجاء ذلك عندما تلاحظ للمحكمة حديثه دون إذن، لتأمر في هذا السياق بإخراج عسكري أمن خارج قاعة المحكمة للسبب ذاته .

وتستكمل المحكمة الآن سماع شاهد الإثبات “سيد محمد ” الشاهد على واقعة مقتل المجني عليه في القضية ، وأجاب الشاهد على سؤال الدفاع عن سر عدم اتساق اقواله امام المحكمة بخصوص ان القتيل وبجانب طلقات الخرطوش القاتلة تم إلإعتداء عليه بسلاح ابيض ليرد مع ما جاء في تقرير الطب الشرعي بخصوص ان سبب المجني عليه كان فقط تأثير الطلقات النارية ليرد الشاهد بأنه يدلي برؤيته كما كانت .

واسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الاسلحة النارية والخرطوش و حيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، و احراق موقف سيارات ادارة شرطة النجدة بالاسكندرية مما اسفر عن احتراق 3 سيارات، واسندت اليهم كذلك تهمة إقتحام محطة وقود امارات وهددوا العاملين بها باستخدام الاسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوي التانكات ومن ثم اشعال النار فيها، وايضا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالاسكندرية، واسفر الحريق عن احتراق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم.وقام المتهمون ايضا بتفجير برجي كهرباء، احدهما بالشيخ زايد، والاخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك اشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة اماكن.

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