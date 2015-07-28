لتحفيز مناعتك ونشاطك البدنى تناول الكيوى والفراولة والفلفل الأخضر

كثير من الأشخاص يتأثرون ببعض العوامل التى تساهم فى تعرضهم لقلة النشاط والكسل، وأهمها التغذية غير الصحية مثل عدم تناول الأغذية الغنية بالفتيامينات مثل فيتامين C المفيد لتقوية جهاز المناعة، المسئول عن إمداد الجسم بالطاقة والنشاط.

وحول ذلك تقول الدكتورة نورهان غانم، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة عضو الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحى، يجب على الأشخاص تجنب التعرض للتوتر والضغط العصبى حتى لا يؤثر ذلك على طاقتهم ونشاطهم البدنى فى ممارسة المهام اليومية.

وتستكمل د.نورهان قائلة "يجب الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة التى تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين C الذى يعمل على تهدئة الأعصاب وتقوية مناعة الجسم وتحفيزه والموجود بكثرة فى الفراولة والبرتقال والليمون والكيوى الفلفل الأخضر.

وتتابع د. نورهان قائلا "يمكن توزيع بعض الأطعمة الغنية بفيتامين C على مدار اليوم، بحيث تتضمن وجبات الطعام وجود فيتامين C كالآتى:

>- وجبة الإفطار تتضمن وجود ثمرة فاكهة سواء برتقال أو جوافة أو كيوى، على حسب المتوفر بالأسواق، وكذلك الموسم.

>- وجبة الغداء إضافة قليلا من عصير الليمون على طبق الشوربة، وكذلك السلاطة وإضافة فلفل أخضر.

>- وجبة العشاء تناول ثمرة فاكهه السابق ذكرها.