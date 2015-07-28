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إحالة أوراق قضية "المستخبى بان" بدمياط لمحكمة الجنايات

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إحالة أوراق قضية "المستخبى بان" بدمياط لمحكمة الجنايات إحالة أوراق قضية "المستخبى بان" بدمياط لمحكمة الجنايات
قررت النيابة العامة لمركز دمياط برئاسة المستشار محمد الشربينى مدير نيابة مركز دمياط ومعاون قضائى مصطفى عبد الحق، إحالة أوراق قضية سب عائلتين لبعضهما على مواقع التواصل الاجتماعى المعروفة إعلاميا بواقعة الفيس بوك لمحاكمة الجنايات وذلك بعد سقوط ضحيتين وإصابة 6 آخرين.

القضية التى تحمل رقم 11231 لسنة 2015 جنح المركز هى الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة الفيس بوك للمحاكمة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وهى الواقعة التى شهدتها قرية العنانية فى 20 من يونيو الماضى.

وكانت معركة حامية قد دارت بين عائلتى جوهر والصياد بعزبة التل بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط نتيجة استخدام الفيس بوك فى التشهير بعدد من أبناء القرية.

ورصدت النيابة العامة صفحه تدعى "المستخبى بان" بها كل أشكال التربص وكذا مواعيد واتفاق أكثر من 80 شخصا للالتقاء والمقابلة قبل الواقعة مع كبراء عائلة جوهر.

وقام مدير نيابة المركز بعمل معاينة تصويرية مستعينا بكافة الوسائل الحديثة وبرفقة المتهمين الذين أرشدوا عن أماكن إطلاق الأعيرة النارية واستقرارها وطرق امتلاك الأسلحة النارية.

وقامت النيابة العامة بسؤال المصابين بالواقعة، حيث أسفرت الواقعة عن سقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين.

وقام عدد من المقبوض عليهم على ذمة الواقعة وعددهم 23 شخصا من أبناء القرية بالاعتراف بتفاصيل الواقعة.

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مصر 365