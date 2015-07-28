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رفع جلسة محاكمة 45 متهماً فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" لإصدار القرار

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رفع جلسة محاكمة 45 متهماً فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" لإصدار القرار رفع جلسة محاكمة 45 متهماً فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" لإصدار القرار
رفعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة جلسة محاكمة 45 متهما بتأسيس تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف والمقيدة برقم 546 سنة 2015 تمهيدا لإصدار القرار.

وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات، من بينهم الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، التى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلا عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، واقتحام محطة وقود.
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