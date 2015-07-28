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شاهد بـ"الخلايا النوعية": المتهمون حرقوا محطة وقود وأخذوا مننا "الكفتة"

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شاهد بـ"الخلايا النوعية": المتهمون حرقوا محطة وقود وأخذوا مننا "الكفتة" شاهد بـ"الخلايا النوعية": المتهمون حرقوا محطة وقود وأخذوا مننا "الكفتة"
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة فى جلسات محاكمة 45 متهما بتأسيس تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف والمقيدة برقم 546 سنة 2015 إلى أقوال الشاهد إسلام سعيد والعامل بمحطة وقود "امارات-

و أكد الشاهد ان الجناة الذين اقتحموا محطة الوقود اشعلوا النيران فى المحطة خلال مدة زمنية لا تزيد عن 3 دقائق، و كان ذلك وقت الإفطار رمضان 2014 ، وأن المهاجمين كانوا ملثمين ولم يستطع رؤية وجوههم.

واضاف الشاهد ان عدد الملثمين كان ما يقرب من 8 أفراد، وأنهم طلبوا مننا الجرى وأخذوا مننا "الكفتة" التى اعددناها للإفطار.

وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات، من بينهم الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، التى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلا عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، واقتحام محطة وقود.
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