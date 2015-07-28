فى المصيف.. غطى رجلك واحميها من الشمس بجزمة نصف مقفولة

على البحر يشعر الشخص بالرغبة فى التحرر من الملابس الثقيلة، وكذلك الأحذية والصنادل، ما يجعل البعض غير مهتمين بارتداء حذاء فى القدم على الرمال من الأساس، أو ارتداء أحذية وصنادل غير مغطاة.

الأمر الذى تحذر منه الدكتور نرمين كامل، أخصائية الأمراض الجلدية، مشددة على ضرورة ارتداء مرتاد الشاطئ للأحذية والصنادل المغطاة طوال أيام المصيف، موضحة أنها خطوة مهمة للحفاظ على القدم من مشكلات مرضية كثيرة تهدده.

>أولا وعلى حسب ترتيب نرمين، فالقدم تتعرض فى المصيف لكم هائل من أشعة الشمس المركزة والمباشرة، والتى تجعلها معرضة للإصابة بالاسمرار السريع، والجفاف، والأخطر تباين لون القدم مع الساق لتتغير درجات لون الجسم، كما تضعف الأظافر.

وتوضح أخصائية الجلدية أن الحذاء المغطى يقى القدم من الإصابة بالتشقق، نتيجة احتكاكها بالرمل على الشواطئ باستمرار، كما يحافظ عليها ناعمة ونضرة، ويحافظ على حمرتها بدلا من اللون الداكن الناتج عن تراكم الرمال عليها، وثالثا الجزمة المغطاة جزئيا، تساعد على معادلة درجة حرارة القدم وتنظيم العرق، لذا فهى الأنسب على الشاطئ.