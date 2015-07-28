ننشر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادى مستشاري النيابة الإدارية

اغلقت اللجنة الداخلية المشكلة بنادى النيابة الادارية لتلقى طلبات الترشح على مقاعد مجلس ادارة النادى امس الاثنين ، باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، وذلك بتقدم 42 متنافسًا على مقاعد أعضاء مجلس إدارة النيابة الادارية .

حيث تلقت اللجنة اوراق 4 من المرشحين على مقعد الرئيس وهم المستشارعبدالله قنديل و المستشار عبد الرؤوف موسى و المسشار خالد الطنانى و المستشار إسلام جبر.

> وتلقت اللجنة أوراق 13 من المرشحين على مقعد المستشارين وهم المستشارفوزى شحاته و المستشار الدكتور الشافعى صالح و المستشارطارق بدر و المستشارالدكتور محمد أبو ضيف باشا و المستشار حمزة فؤاد و المستشار رضا عبد الكريم والمستشار هشام المهدى و المستشار ا حمد خليفة والمستشار عبد الباسط إسماعيل و المستشار الدكتور محمود إبراهيم

> والمستشار عبد اللطيف راشد و المستشار أحمد صقر و المستشار أحمد فاروق.

> وعلى مقعد رؤساء النتيابة ترشح 7 من المرشحين على المقعد وهم المستشار أيمن ربيع المستشار إياد عبد الحكيم و المستشار أحمد جلال والمستشار أحمد عبد الظاهر والمستشار أحمد نعيم والمستشار أحمد الإمام والمستشار فاطمة عبد الوهاب.

> وعلى صعيد المرشحين على مقعد وكيل 10 من المرشحين على مقعد وكيل نيابة فئة ممتازة المستشار معتز الهلالى المستشار أمين أمين المستشار عمر نصر المستشار مصطفى الشربينى المستشار عبد الحليم على المستشار أحمد مجدى المستشار محمد نصار المستشار محمود عبد المنعم المستشار إسلام الجبالى المستشار إيمان حسن .

> و 6 من المرشحين على مقعد وكيل نيابة وهمالمستشار محمود غانم المستشار هانى شهاب المستشار محمد سمير المستشار محمد إبراهيم المستشار محمود حمدته محمود حمدان

> المستشار عماد أعلام خطاب

> و عدد 2 من المرشحين على مقعد المتقاعدين وهم المستشار زكريا السيد أحمد والمستشارعبد المحسن محمود على محمود.