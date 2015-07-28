مصرع 29 من"داعش" بنيران عراقية فى الأنبار وصلاح الدين

قتلت القوات العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء 29 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى محافظتى الأنبار وصلاح الدين شمال وغربى العراق.

وذكرت خلية "الإعلام الحربي" بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوة من الشرطة الاتحادية قتلت 14 إرهابيا خلال عملية عسكرية لتطهير مبانى على نهر الفرات بمنطقة "حصيبة الشرقية" شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق ، مشيرة إلى أن الشرطة قصفت مقرا للإرهابيين بالمنطقة ودمرتها بالكامل.

وأشارت إلى أن القوات العراقية المشتركة نفذت عملية عسكرية استباقية فى أطراف قضاء "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق قتلت خلالها 15 إرهابيا ، واستولت على قاذفات للصواريخ وعبوت ناسفة كانت بحوزة مسلحى داعش ، كما دمرت شاحنة مفخخة بالمنطقة خلال العملية.