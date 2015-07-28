محامى سيف الإسلام القذافى يدين محاكمة موكله ويصفها بأنها صورية

أدان محامى سيف الإسلام نجل القذافى أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا فى طرابلس اليوم الثلاثاء والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية.

وقال المحامى البريطانى جون جونز "قال وزير العدل الليبى نفسه إن المحاكمة غير قانونية، وقاد جونز مساعى لمثول القذافى أمام المحكمة الدولية فى لاهاى حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام.

وأضاف لرويترز "الأمر برمته غير قانونى من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء، ويواجه القذافى اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بعمليات انتقام وحشية من محتجين شاركوا فى انتفاضة عام 2011 التى أنهت حكم والده بعد بقائه فى السلطة لعقود.

وليس للمحكمة قوة شرطة تابعة لها وهى تعتمد على الدول للتعاون طوعا فى تنفيذ مذكرات الاعتقال التى تصدرها، وعقوبة السجن مدى الحياة هى أقصى عقوبة تصدرها المحكمة.