أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قذاف الدم: الحكم على سيف الإسلام ينسف كل بادرة أمل فى الحوار

Google+ Print
قذاف الدم: الحكم على سيف الإسلام ينسف كل بادرة أمل فى الحوار قذاف الدم: الحكم على سيف الإسلام ينسف كل بادرة أمل فى الحوار
وصف أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، الحكم الذى أصدرته اليوم محكمة ليبية بالإعدام رميا بالرصاص على سيف الإسلام القذافى وثمانية من المقربين منه، بأنه ينسف كل بادرة أمل فى الحوار واستقرار ليبيا، ويفتح باب العنف على مصرعيه .

وقال قذاف الدم فى بيان "إننى مندهش ممن اندهشوا من هذا الحكم، فنحن أمام عصابات تمارس فى كل صبح الإعدام خارج القانون، وتغص عشرات السجون بأكثر من 40 ألف من الرجال والنساء بدون ذنب سوى رفضهم لدولة الباطل، وهجرت نصف السكان، ونحمل الدول التى ساهمت فى إسقاط الدولة الليبية وتدمير جيشها كل الجرائم والتهجير والدمار الذى يحدث فى ليبيا، ونطالب بتدخل عاجل لإيقاف هذه الدمى التى نصبوها، وأتوقع ردود أفعال ستأكل الأخضر واليابس، إذ لم نتدارك الأمر وعندها لا ندرى من سيحاكم ؟؟ ".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365