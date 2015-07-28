قذاف الدم: الحكم على سيف الإسلام ينسف كل بادرة أمل فى الحوار

وصف أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، الحكم الذى أصدرته اليوم محكمة ليبية بالإعدام رميا بالرصاص على سيف الإسلام القذافى وثمانية من المقربين منه، بأنه ينسف كل بادرة أمل فى الحوار واستقرار ليبيا، ويفتح باب العنف على مصرعيه .

وقال قذاف الدم فى بيان "إننى مندهش ممن اندهشوا من هذا الحكم، فنحن أمام عصابات تمارس فى كل صبح الإعدام خارج القانون، وتغص عشرات السجون بأكثر من 40 ألف من الرجال والنساء بدون ذنب سوى رفضهم لدولة الباطل، وهجرت نصف السكان، ونحمل الدول التى ساهمت فى إسقاط الدولة الليبية وتدمير جيشها كل الجرائم والتهجير والدمار الذى يحدث فى ليبيا، ونطالب بتدخل عاجل لإيقاف هذه الدمى التى نصبوها، وأتوقع ردود أفعال ستأكل الأخضر واليابس، إذ لم نتدارك الأمر وعندها لا ندرى من سيحاكم ؟؟ ".

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