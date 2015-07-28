الصحة العالمية تطلق مشروع الحقن الآمن فى مصر للحماية من الفيروسات الكبدية

قام الدكتور علاء الدين العلوان مدير منظمة الصحة العالمية، بإطلاق مبادرة الحقن الآمن، وقام بتسليم مشروع الحقن الآمن لوزير الصحة المصرى الدكتور عادل عدوى.

وأعلن الدكتور علاء الدين العلوان، فى مؤتمر احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن مبادرة الحقن الآمن بإنشاء مشروع الحقن الآمن فى مصر، موضحا أن هذه الحقن هو جزء من الحملة للوقاية ضد الفيروسات الكبدية.

وقال فى تصريحات صحفية، إنه تم اختيار ثلاث دول وهم: الهند وأوغندا ومصر للاشتراك فى هذا البرنامج، والذى يهدف للتخفيف من المرض واستخدام السرنجات الآمنة وخفض معدلات الحقن لمرة واحدة لتخفيض عدد الإصابات الجديدة من فيروس سى وفيروس بى أيضا.

وأشار إلى أن الوقاية تتضمن أيضا إلقاء المخلفات والتعامل مع الشركات الوطنية، مضيفًا: الآن نقوم بإطلاق مشروع الحقن الآمن فى هذا المشروع.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن الحقن غير الآمن جريمة، للتسبب فى هذا المرض وتقود للإصابة بفيروس سى، موضحا أن الحقن الآمن له أولوية ملحة، وأن هذا المشروع يحد من نقل الدم غير الآمن ونعمل جاهدين لتحقيق الحقن الآمن والعمل على منع استخدام الأدوات غير المعقمة وأيضا التخلص من النفايات الخطرة.

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