أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة العالمية تطلق مشروع الحقن الآمن فى مصر للحماية من الفيروسات الكبدية

Google+ Print
قام الدكتور علاء الدين العلوان مدير منظمة الصحة العالمية، بإطلاق مبادرة الحقن الآمن، وقام بتسليم مشروع الحقن الآمن لوزير الصحة المصرى الدكتور عادل عدوى.

وأعلن الدكتور علاء الدين العلوان، فى مؤتمر احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن مبادرة الحقن الآمن بإنشاء مشروع الحقن الآمن فى ، موضحا أن هذه الحقن هو جزء من الحملة للوقاية ضد الفيروسات الكبدية.

وقال فى تصريحات صحفية، إنه تم اختيار ثلاث دول وهم: الهند وأوغندا ومصر للاشتراك فى هذا البرنامج، والذى يهدف للتخفيف من المرض واستخدام السرنجات الآمنة وخفض معدلات الحقن لمرة واحدة لتخفيض عدد الإصابات الجديدة من فيروس سى وفيروس بى أيضا.

وأشار إلى أن الوقاية تتضمن أيضا إلقاء المخلفات والتعامل مع الشركات الوطنية، مضيفًا: الآن نقوم بإطلاق مشروع الحقن الآمن فى هذا المشروع.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن الحقن غير الآمن جريمة، للتسبب فى هذا المرض وتقود للإصابة بفيروس سى، موضحا أن الحقن الآمن له أولوية ملحة، وأن هذا المشروع يحد من نقل الدم غير الآمن ونعمل جاهدين لتحقيق الحقن الآمن والعمل على منع استخدام الأدوات غير المعقمة وأيضا التخلص من النفايات الخطرة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

موضوعات متعلقة:


>

وزير الصحة: نجحنا فى علاج 135 ألف مريض بفيروس سى بالعقاقير الجديدة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي