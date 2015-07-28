مصرع عامل أثناء محاولته شحن هاتفه المحمول من عمود إنارة بالإسكندرية

تلقى اللواء أحمد حجازى مأمور قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بوفاة شخص إثر صعق تيار كهربائى بشاطئ جليم، وبالانتقال تبين وجود جثة "إسلام.ى.م" 23 سنة عامل مقيم دائرة ثان الرمل يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.

وبسؤال "عمر أ م ع" 38 سنة عامل مقيم دائرة القسم، أقر بأنه أثناء قيام المذكور بتوصيل شاحن هاتفه المحمول بعمود إنارة بالشاطئ المشار إليه صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول الرمل، وجار العرض على النيابة.