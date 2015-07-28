المقاصة: الثنائي فراج وباسم قريب من الزمالك وهذا هو موقف أحمد الشيخ

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أن ثنائي الفريق وائل فراج وباسم عبد العزيز بات على أعتاب الانتقال لنادي الزمالك.

وقال عبد السلام في تصريحات لإذاعة (9090): "حتى هذه اللحظة أحمد الشيخ مستمر معنا الموسم المقبل، بينما الثنائي وائل فراج وباسم عبد العزيز سيذهب للزمالك من أجل تسلم مقدم التعاقد، الثنائي سينضم مقابل 6 مليون جنيه".

وأضاف "مشكلة أحمد الشيخ هي أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن، فعلى الأرجح سيظل معنا الموسم المقبل".

وأردف "اللاعب زملكاوي، لكنه بات خائفا وقلقا من الانضمام للزمالك بعد الشجار الذي حدث بينه وبين لاعبي الفريق عقب مباراتنا معهم التي فزنا بها. اللاعب وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك منذ فترة وعاقبناه بالإيقاف والغرامة بسبب هذا".

وأتم "أما الأهلي فموقفه غامض نوعا ما ولم يتوصل اللاعب لاتفاق معه رغم أن النادي طلبه. الغريب أن الأهلي والزمالك لم يمانعا شراء اللاعب مقابل 10 مليون جنيه كما طلبنا، فهو مبلغ ضخم جدا وضعناه لرغبتنا في استمراره، لكن إذا تلقيناه فسنبيع اللاعب".