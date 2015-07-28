أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المقاصة: الثنائي فراج وباسم قريب من الزمالك وهذا هو موقف أحمد الشيخ

Google+ Print
المقاصة: الثنائي فراج وباسم قريب من الزمالك وهذا هو موقف أحمد الشيخ المقاصة: الثنائي فراج وباسم قريب من الزمالك وهذا هو موقف أحمد الشيخ

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة أن ثنائي الفريق وائل فراج وباسم عبد العزيز بات على أعتاب الانتقال لنادي الزمالك.

وقال عبد السلام في تصريحات لإذاعة (9090): "حتى هذه اللحظة أحمد الشيخ مستمر معنا الموسم المقبل، بينما الثنائي وائل فراج وباسم عبد العزيز سيذهب للزمالك من أجل تسلم مقدم التعاقد، الثنائي سينضم مقابل 6 مليون جنيه".

وأضاف "مشكلة أحمد الشيخ هي أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن، فعلى الأرجح سيظل معنا الموسم المقبل".

وأردف "اللاعب زملكاوي، لكنه بات خائفا وقلقا من الانضمام للزمالك بعد الشجار الذي حدث بينه وبين لاعبي الفريق عقب مباراتنا معهم التي فزنا بها. اللاعب وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك منذ فترة وعاقبناه بالإيقاف والغرامة بسبب هذا".

وأتم "أما الأهلي فموقفه غامض نوعا ما ولم يتوصل اللاعب لاتفاق معه رغم أن النادي طلبه. الغريب أن الأهلي والزمالك لم يمانعا شراء اللاعب مقابل 10 مليون جنيه كما طلبنا، فهو مبلغ ضخم جدا وضعناه لرغبتنا في استمراره، لكن إذا تلقيناه فسنبيع اللاعب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي