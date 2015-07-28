رئيس تحرير أسوان:مبادرة اليوم السابع خطوة إيجابية لرعاية الصحف الإقليمية

أكد الكاتب الصحفى موفق أبو النيل، رئيس تحرير جريدة أسوان، أن الجرائد الإقليمية ليس لها "أب شرعى" مما جعلها محرومة من حقوق متعددة، مشيراً إلى أن مبادرة "اليوم السابع" محاولة فعالة على الطريق الصحيح.

وأضاف أبو النيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اليوم السابع يسير على خطوات إيجابية لرعاية الصحف الإقليمية ووضعها فى مكانتها التى تستحقها باعتبارها نوعا من الصحف الذى يؤدى رسالة من الرسالات المهمة فى المجتمع المصرى.

وأوضح رئيس تحرير جريدة أسوان، أن الصحف الإقليمية تتعرض لتخبط نظراً لمواجهتها لعدة مشاكل أبرزها التمويل، واتجاه مجموعة من هذه الصحف إلى ابتزاز الجهات والأشخاص للحصول على الإعلانات، مؤكداً على أن الصحافة الإقليمية هى التنوير وتوضيح الحقائق ومساعدة متخذى القرار، أسوة بالجرائد الإقليمية فى ألمانيا وعدد من الدول الغربية.