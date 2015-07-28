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جماهير إسكندرية والاتحاد: رغم ثنائية الهلال.. المشوار مازال طويلاً يا سموحة

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فى إطار مبادرة اليوم السابع لدعم ورعاية الصحافة الإقليمية، ينشر اليوم السابع العدد الاخير من جريدة جماهير الإسكندرية والاتحاد المتخصصة فى مجال الرياضة، بتاريخ 14 يوليو 2015، حيث جاءت أبرز عناوين الصفحة الأولى للعدد عن أحوال كرة القدم السكندرية والمصرية.

وجاء المانشيت الرئيسى فى الصفحة الأولى بعنوان "رغم ثنائية الهلال.. المشوار مازال طويلا يا سموحة".


>- الكابتن على برغوث رحمة الله عاش فى صمت ورحل فى هدوء
>- مصليحى مطلب جماهيرى لإنقاذ سيد البلاد من الضياع
>- من المسئول عن رحيل لاعبى الاتحاد
>- مجلس الاتحاد عقد جلسة حاسمة مع العميد وكل الشواهد تؤكد أن بقاءه ضعيف
>- خماسى الجياد تألق فى الميعاد
>- أخبار نادى سموحة الرياضى
>- البنك الأهلى المصرى قرية أوليمبية على أرض
>- تحقيق حول نادى طلبة المدارس ببحرى
>- نادى ميامى سبورت خطوة جادة ناجحة لتحقيق النجاحات والفوز بالبطولات
>- كاراتيه نادى شباب دربالة.. بطولة – ثقافة – ريادة
>- سموحة فى الأمان بعد الفوز على الأسيوطى بثلاثية نظيفة
>- وداعا ابن الإسكندرية عمرو الشريف

يذكر أن جريده جماهير الإسكندرية والاتحاد تصدر للعام الحادى عشر أسبوعيا بصورة منتظمة تهتم بكل الأخبار الرياضية بالإسكندرية بجميع الألعاب وتقوم بتغطية خاصة ومتميزة لأخبار نادى الاتحاد السكندرى والنادى الأوليمبى ونادى سموحة وكل أنديه الإسكندرية المختلفة أندية الترام ونادى البنك الأهلى المصرى ونادى أصحاب الجياد والجريدة متخصصة ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، عمرو الفار، المشرف العام محمد الكيلانى، رئيس التحرير التنفيذى عاطف عبد الرحمن.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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