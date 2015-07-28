لو بشرتك فاتحة وظهر فيها نمش متستهونش وتعرف على أسباب الإصابة بسرطان الجلد

سرطان الجلد أو "الملجنت ميلانوما" أحد الأمراض التى تزيد نسبة الإصابة بها بين أصحاب البشرة الفاتحة بسب تعرضهم لفترات طويلة للأشعة الشمس بدون استعمال الكريمات الواقية من الشمس.

وحول ذلك يقول الدكتور أمين عامر، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل والليزر بجامعة الزقازيق، إن ملجنت ميلانوما هو أحد الأمراض والأورام السرطانية التى تصيب جلد الأشخاص نتيجة تعرضهم الزائد للأشعة الشمس خاصة أصحاب البشرة الفاتحة.

ويستكمل د.أمين قائلا "المجلينت ميلانوما عبارة عن ظهور بقع بنية اللون بدرجات متفاوتة بالجلد، والتى تختلف من حيث الشكل والحجم ودرجة اللون".

ويتابع د. أمين قائلا: هناك بعض الأسباب التى تساهم فى إصابة الأشخاص بالميجلنت ميلانوما من أهمها:

1) أكثر الأسباب التى تساهم فى تعرض الشخص للإصابة التعرض الزائد للأشعة الشمس، خاصة أصحاب البشرة الفاتحة وبدون وضع واق للشمس.

2) وجود استعداد بالجلد لإصابة بالمجلنت ميلانوما مثل ظهور حسنات بالجلد ووحمات ونمش.

3) استعداد وراثى جينى.

لذلك ينصح د.أمين قائلا "يجب على الأشخاص عدم الاستهانة بوضع كريم حماية الجلد من أشعة الشمس، خاصة أصحاب البشرة البيضاء للتجنب الإصابة بالمجلينت ميلانوما".

>