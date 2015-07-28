رئيس تحرير أسوان الحديثة: نشكر اليوم السابع على مبادرته الأولى من نوعها

أشاد الكاتب الصحفى أحمد الزيات، رئيس تحرير جريدة أسوان الحديثة، بمبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، قائلاً "نشكر الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير مؤسسة اليوم السابع، على هذه المبادرة التى تعد الأولى من نوعها، ونتمنى من المؤسسات الصحفية الأخرى أن تحذو حذوها فى مثل هذه المبادرات".

وتابع الزيات تصريحاته لـ"اليوم السابع" قائلاً "الصحف الإقليمية تعانى من أجل التواجد الإقليمى الهادف، وتسعى لخلق جيل جديد من طلاب كليات وأقسام الإعلام بمختلف المحافظات، ومنها جامعة أسوان".

ولفت رئيس تحرير جريدة أسوان الحديثة، إلى أمانيه فى تواجد شرعى للصحف الإقليمية داخل نقابة الصحفيين.