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إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ 3 مراكز فى سوهاج

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إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ 3 مراكز فى سوهاج إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ 3 مراكز فى سوهاج
أكد المهندس مراد محمد حسين، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج، أن مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز سوهاج والبلينا ودار السلام، نجحت فى إزالة 32 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، على مساحة فدان و 23 قيراطا و14 سهما.

وأضاف مدير عام الشئون الزراعية، فى تصريحات له، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، وأيضًا تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها.
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