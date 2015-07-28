بدء تركيب الخلايا الشمسية بقرى الشب بالوادى الجديد بتكلفة 10 ملايين جنيه

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن العمل فى تركيب خلايا الطاقة الشمسية لإنارة قرى الشب 1 و2 و3 و4 التابعة لمركز باريس، بتكلفة تتجاوز 10 ملايين جنيه، قد بدأ اليوم الثلاثاء وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف عشماوى أن العمل يستمر لحين تركيب 602 خلية، موضحا أن عدد المستفيدين من هذا المشروع يصل إلى 450 منزلا، بالإضافة إلى توصيل الخلايا الشمسية لمبانى الخدمات العامة، مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة لجذب الشباب والاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من جو المحافظة المشمس طوال العام ولتوقير احتياجات المناطق النائية من الطاقة.