محافظ أسيوط يمنح مهلة 3 أيام لرؤساء المراكز والأحياء لرفع الإشغالات

أعطى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مهلة 3 أيام لرؤساء المراكز والمدن واختص منهم رؤساء أحياء شرق وغرب أسيوط ومركز الفتح للانتهاء من أعمال إزالة جميع الإشغالات الموجودة بحرمة الطرق وعلى جانبيها فى مناطق عملهم، منوها أنه لن يكون هناك أى تأجيل أو تهاون فيما يخص هذه القضية.

ووجه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط جميع رؤساء المراكز والمدن فى منشور أرسل لكل الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة جميع الإشغالات بصفة دورية ومستمرة للحول دون رجوع هذه الظاهرة مرة أخرى بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون تساهل مع المخالفين كى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يتسببوا فى الإشغالات، وذلك لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع مؤكداً اتخاذ الإجراءات الرادعة وتحصيل الغرامات على المخالفين بناءً على القرارات الصادرة من المحافظة.

فيما أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على استمرار حملات الإشغالات وتنفيذ القرارات التى تم اتخاذها لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التى تضمن التحفظ على المضبوطات وتحصيل الغرامات من المخالفين وإغلاق المحلات المخالفة للقرارات، موضحاً أن أجهزة المحافظة تعمل على تقديم كل الخدمات للمواطنين وتذليل كل العقبات وما يعوق حركة المرور لإحداث سيولة مرورية.