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«محمد خضر» نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب

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«محمد خضر» نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب «محمد خضر» نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب

أرسل الدكتورالسيد عبد الخالق وزير التعليم العالي خطابًا إلى  أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف بتاريخ  21/7/2015 تضمن صورة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1913) لسنة 2015 بتعيين الدكتور محمد محمود خضر نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف لشؤون التعليم والطلاب لمدة أربعة سنوات اعتبارا من 1/8/2015، وقام رئيس الجامعة بتهنئة  خضر وتمنى له التوفيق في تطوير قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

يذكر أن  ”خضر” حاصل علي بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء من جامعة القاهرة عام  1984 والماجستير في  الكيمياء الغير عضوية عام 1990 ودكتوراة الفلسفة في العلوم (الكيمياء،الفيزياء) عام 1994وتدرج في المناصب الجامعية مدرسًا بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنى سويف حتى 2002، ثم أستاذًا  مساعدًا بنفس القسم حتى 2006، ثم أستاذًا لعلوم تكنولوجيا النانو قسم الكيمياء بكلية العلوم بنى سويف عام 2007 ثم وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث ثم عميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وهي الكلية الوحيدة والفريدة من نوعها في والشرق الأوسط حتى تعيينه نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف لشئون التعليم والطلاب.

 وتدرج خضر، في مناصب عديدة منها مدير  مركز بحوث الجامعة ومؤسس معهد بحوث العلوم المتقدمة ووحدة علوم وتكنولوجيا النانو والمدرسة العلمية المتميزة في مجال المواد المتقدمة وتكنولوجيا النانو كما أشرف على 20 رسالة ماجستير و8 رسائل دكتوراه كما قام بنشر 60 بحث في المجلات الأجنبية العالمية المتخصصة في مجال المواد المتقدمة والنانوية وغيرها من البحوث.

مراسل بني سويف : محمد شعبان

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