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بدء تركيب الخلايا الشمسية بقرى الشب في الوادي الجديد بتكلفة 10 مليون جنيه

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بدء تركيب الخلايا الشمسية بقرى الشب في الوادي الجديد بتكلفة 10 مليون جنيه بدء تركيب الخلايا الشمسية بقرى الشب في الوادي الجديد بتكلفة 10 مليون جنيه

 

محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد أنه بدأ اليوم، العمل في تركيب خلايا الطاقة الشمسية لإنارة قري الشب 1 و2 و3 و4التابعة لمركز باريس بتكلفة تتجاوز 10 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن في  خطة المحافظة للاستفادة من الطاقة الشمسية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة .

وأكد “عشماوي” أن العمل يستمر لحين تركيب 602 خلية، موضحاً أن عدد المستفيدين  من هذا المشروع يصل الي  450 منزل، بالاضافة الي توصيل الخلايا الشمسيه  لمباني الخدمات العامةواوضح عشماوي  ان المحافظة تسعي جاهدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة لجذب الشباب والاستثمارات وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من جو المحافظه المشمس طوال العام  ولتوقير احتياجات المناطق النائية من الطاقة.

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