للمرأة.. الكسل والنوم لساعات طويلة يسببان ترهل الثديين

كثير من الأسباب وراء ترهل ثدييك، أغلبها قمت بها بنفسك لا بفعل الطبيعة، الدكتورة هالة سمير أخصائية النحافة والسمنة تؤكد هذه المقولة، وتوضح أن أغلب أسباب ترهل الثدى ناتجة عن قلة مرونة الجسم وقلة نشاط المرأة وبذلها للمجهود.

وتابعت هالة موضحة أن التخلص من ترهل الثدى أمر صعب ويحتاج لمثابرة ووقت طويل حتى تتمكن السيدة من التخلص من ترهله التام وسوء مظهرها، وأوضحت أخصائية السمنة والنحافة أن ترهل الثدى له الكثير من الأسباب منها عدم التغذية السليمة وضعف ثقافة ضبط الوزن بطريقة سليمة، مع بعض الإهمال من المرأة فى مراحل حياتها فى الاعتناء برشاقتها.

بعض المحاذير على من تعانى ترهل الثدى.. حتى لا تزداد الحالة سوءا

>وهنا أكدت هالة أن المرأة التى تعانى من الترهل بالفعل عليها ألا تهمل علاج الحالة وتحاول ألا يسوء الوضع أكثر من الكائن، لذا عليها الانتباه إلى بعض المحاذير التى تزيد الثدى ترهلا على ترهله ومنها:

- توقفى عن الكسل والنوم المبالغ فيه لساعات طويلة، كونى نشيطة.

>- نشطى دورتك الدموية بالحركة وبذل الجهد.

>- بعد الحمل والرضاعة اهتمى بضبط وزنك وبذل الجهد لا الخمول.

>- اهتمى باتباع أنظمة ريجيم صحية على مدى بعيد، حتى تخسرى وزنا كثيرا فى وقت طويل.

>- ابتعدى عن الارتداء الدائم لحمالة الصدر، وكذلك لا تتخلى عنها كليا.

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