تناول 5 أكواب من القهوة يوميا قد يحمى المرأة من الإصابة بسرطان الثدى

خلص باحثون سويديون إلى أن القهوة يمكنها تحمى النساء من التعرض للإصابة بسرطان الثدى.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية "فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن الباحثين حللوا بيانات دونتها أكثر من 40 ألف سيدة على مدار عقدين، حول ما يتناولن يوميا من كميات القهوة والشاى.

وخلص الباحثون إلى أن السيدات اللاتى تناولن خمسة أكواب من القهوة أو أكثر يوميا انخفضت لديهن فرصة الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 19% مقارنة بالنساء اللاتى يتناولن كوبا أو كوبين فقط.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن السيدات اللاتى يتناولن أكثر من كوب شاى يوميا تزداد لديهن فرص الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 19% مقارنة باللاتى لا يتناولن الشاى.

وقال الباحثون إنهم لا يفهمون تماما الآليات المسئولة عن ذلك، ولكنهم أضافوا أن هناك نظرية تتعلق بفوائد القهوة وهى أنها تحتوى على مضادات للأكسدة، تعمل على الحماية من إلحاق ضرر بالخلايا يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بالسرطان.