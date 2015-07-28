اتحاد الكرة: الأهلي تأخر علينا في تسليم درع الدوري لأسباب نفسية

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم إدارة الأهلي لتسليم درع الدوري من أجل منحه لبطل المسابقة هذا الموسم.

وأوضح محمود الشامي عضو اتحاد الكرة لإذاعة "الشباب والرياضة": "خاطبنا النادي الأهلي أكثر من مرة لتسليم الدرع، ولكن لم يصلنا أي رد".

وقال مازحا: "يبدو أن تأجيل الرد له مبرر نفسي، لأن الأهلي وضع يده علي اللقب فترة طويلة استمرت ١٠ سنوات".

وأضاف "نتمني تسليم الدوري لبطل الدوري في الملعب، لأنها فرحة كبيرة رغم ان المباريات تقام بدون جمهور".

وعن التصميم الجديد لدرع الدوري، أتم الشامي "هذا اقتراح جيد من ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ".