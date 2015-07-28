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اتحاد الكرة يدرس تعويض الاتحاد السكندري ماليا عن انتقال حمدي زكي للأهلي

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اتحاد الكرة يدرس تعويض الاتحاد السكندري ماليا عن انتقال حمدي زكي للأهلي اتحاد الكرة يدرس تعويض الاتحاد السكندري ماليا عن انتقال حمدي زكي للأهلي

أقر الاتحاد المصري لكرة القدم بصحة انتقال محمد حمدي زكي مهاجم الاتحاد السكندري إلي النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأشار محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلي أنه تسلم ٣ عقود وقعها حمدي زكي مع ناديه السكندري.

وأوضح في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": "العقد الأول وقعه اللاعب مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وينتهي في صيف ٢٠١٥".

وأضاف "كما وقع اللاعب علي عقدين آخرين مع رئيسين مختلفين لنادي الاتحاد، وينتهي كل منهما في ٢٠١٦، ولكنهما غير موثقين باتحاد الكرة أو منطقة الإسكندرية، لذا فأنهما بلا قيمة".

وأتم الشامي "ندرس صرف تعويض مالي لنادي الاتحاد عن الفروق المالية التي وقع عليها اللاعب في العقود الثلاثة".

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فيديو اليوم السابع