القبض على 11 بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة فى حملة مكبرة بشبين الكوم

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم برئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس وحدة مباحث قسم شبين الكوم وتحت إشراف اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية واللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، من إلقاء القبض على "خالد.ا.ز" 27 سنة عاطل ومقيم العزبة الغربية مسجل شقى خطر وبحوزتة 9 لفافات هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"شريف.ب.ع" 43 عاما عاطل مقيم شبين الكوم مسجل شقى خطر وبحوزته 40 قرصا مخدرا و"هاتف محمول ومبلغ مالى".

كما تم ضبط "سامر.ع.ح" 30 عاطل ومقيم الحى القبلى شبين الكوم مسجل شقى خطر وبحوزته 12 لفافة بانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"إبراهيم.ف.ا" 13 عاما عاطل ومقيم شبين الكوم شارع المصنع ومسجل شقى خطر وبحوزتة 7 لفافات هروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"خميس.س.ح" 32 عاما عاطل ومقيم شبين الكوم ومسجل شقى خطر وبحوزته 12 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة عيار 12.

كما تم ضبط "محمود.ع.ش" 23عاما عاطل ومقيم كفر المصيلحة شبين الكوم بحوزته 40 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدانية، و"محمد.م.ج" 19 عاما عاطل ومقيم شبين الكوم وبحوزته سلاح أبيض سكين، و"مجدى.م.م" 23 عاما عاطل ومقيم شبين الكوم وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال، و"مصطفى.م.ع" 23 عاما عاطل ومقيم شبين الكوم وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال، و"وائل.ع.ا" 28 عاما عاطل ومقيم شبين الكوم وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال، و"محمد.م.ا" 28عاما عاطل ومقيم شبين الكوم وبحوزته سلاح ابيض مطواة قرن غزال.