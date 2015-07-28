شرطة دبي تلقي القبض على عصابة صينية لسرقة المساكن

أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ان الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي تمكنت من حل غموض بلاغات السرقة وضبط عصابتين من الجنسية اللاتينية برزت أيضا مجموعة من بلاغات السرقة خاصة من الفلل السكنية التي تخلو من قاطنيها لفترات قصيرة او للسفر خارج الدولة وقد تركزت المسروقات في المجوهرات والمصوغات الذهبية والمبالغ المالية والساعات الثمينة التي كانت محفوظة بداخل الخزن.

وأضاف نظرا لتقارب الأسلوب الاجرامي وطريقة تنفيذ تلك السرقات الامر الذي لايدع مجال للشك استمرارية واستكمالا لدور العصابة اللاتينية مما اسفر الى تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لاجراء عمليات البحث والتحري واتخاذ التدابير الكفيلة لتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم والتنسيق مع إدارات التحريات في القيادات الشرطية على مستوى الدولة حيث تم تحليل الأساليب المرتكبة لعدد من القضايا المسجلة في مختلف امارات الدولة وصلت عدد البلاغات الى 70 بلاغا موزعة 17 بلاغا في مدينة ابوظبي و12 بلاغا في مدينة دبي و12 في الشارقة و7 بلاغات في عجمان و6 بلاغات في ام القيوين و10 بلاغات في راس الخيمة و6 بلاغات في الفجيرة، ومن خلال إجراءات المتابعة الميدانية وتحليل البيانات المستسقاه من تلكك الحوادث تم الاشتباه ان يكون منفذي تلكك الجرائم اشخاص يحملون الجنسية الصينية، الامر الذي أدى الى تكثيف الدوريات الميدانية والتي اشتبهت في شخصين من تلك الجنسية يجوبان المناطق التي شهدت حوادث السرقة في منطقة البرشاء فتم القبض عليهما بعد مراقبتهما لفترة وقد تعززت الشبهات حولهما، والقبض عليهما حيث ضبطت حقيبة ظهر كانت بحوزة احدهما و بتفتيشها عثر بداخلها على أدوات تستخدم في الكسر و القطع و الفتح بالإضافة الى قفازات يدوية، و تبين بان الأول يدعى (جيتانج وي )و الثاني ( زوهانج جان) وهما من الجنسية الصينية.

وأشار اللواء المزينة انه بمواصلة عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات من المقبوض عليهما تبين تورطهما في العديد من جرائم السرقات من الفلل السكنية وانهما ضمن عصابة من نفس الجنسية حيث تمكنت الفرق الميدانية من القبض على كلا من( يون تين )و(جينشيانج ما)، في شارع ال مكتوم وقد اعترفا بتقديمهما الدعم اللوجستي لأفراد العصابة من خلال تزويدهم بمواقع المساكن المستهدفة بالسرقة ومن ثم اعادتهم الى مقر سكنهم بالمدينة العالمية بعد ارتكابهم لجرائمهم بسيارتهما الخاصة لكونهما مقيمان بالدولة.

وأضاف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ان فرق البحث الجنائي واصلت مهامها حيث تمت مداهمة احدى الشقق السكنية بالمدينة العالمية والقى القبض على كل من (مينغ كسيو يو( و(جيجانج وي) وبتفتيش الشقة تم ضبط مسروقات عائدة لعدة فلل سكنية تعرضت للسرقة كما ضبطت بحوزتهم خارطة للمواقع السكنية الراقية بالإمارات كانوا يستعينوا بها في التخطيط لارتكاب جرائمهم.

وأضاف انه من خلال جمع الاستدلالات وسؤالهم اعترفوا بمشاركتهم في العصابة الاجرامية التي ارتكبت العديد من حوادث السرقات من الفلل في مختلف امارات الدولة كما ارشد عناصر العصابة الى بعض المسروقات التي قاموا بدفنها في الرمال بمنطقة ورسان بالقرب من السوق الصيني ومجموعة أخرى من المسروقات تم دفنها على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مطار ال مكتوم.

> كما اعترفوا بضلوعهم بجرائم سرقة في امارات الدولة الأخرى وبعرض المضبوطات على عدد كبير من المجني عليهم المبلغين في حوادث السرقات تعرف كلا منهم على مقتنياته وتم توقيف المتهمين واحالتهم الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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