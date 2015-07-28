أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. بدء التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية بحضور النقيب مصطفى كامل

Google+ Print
بالصور.. بدء التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية بحضور النقيب مصطفى كامل بالصور.. بدء التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية بحضور النقيب مصطفى كامل

توافد الفنانين للتصويت في انتخابات نقابة الموسيقين

المراسل: أحمد سامح

توافد صباح اليوم الثلاثاء عدد من الفنانين للتصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التي يتم إجراؤها في المسرح العائم بمنطقة المنيل بالجيزة.

وبحسب مراسل وكالة أنباء أونا، بدأ التصويت منذ قليل بحضور النقيب الحالي مصطفى كامل والمطربة زيزي عادلوالفنان محمد الحلو.

ويتنافس فيها على مقعد النقيب المطرب هانى شاكر، والموسيقار منير الوسيمى ، والنقيب الحالي للجدل مصطفى كامل.

ويعود تاريخ النقابة إلى عام 1942 ،عندما فكرت أم كلثوم فى جمع شمل أبناء المهنة،خاصة مع إنتشار موضة ضم عازفين أجانب بالفرق، فطلبت عقد اجتماع مع كل الموسيقيين والعازفين الذين يعملون في مجال الموسيقي، ووصل عدد حضور الاجتماع إلى مائة وستين موسيقيًا وملحنًا وموزعًا من جميع الفرق الموسيقية في .

المزيد عن تاريخ النقابة في التقرير التالي:
>نقابة المهن الموسيقية تدخل مرحلة «مفترق الطرق»

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي