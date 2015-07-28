بالصور.. بدء التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية بحضور النقيب مصطفى كامل

المراسل: أحمد سامح

توافد صباح اليوم الثلاثاء عدد من الفنانين للتصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التي يتم إجراؤها في المسرح العائم بمنطقة المنيل بالجيزة.

وبحسب مراسل وكالة أنباء أونا، بدأ التصويت منذ قليل بحضور النقيب الحالي مصطفى كامل والمطربة زيزي عادلوالفنان محمد الحلو.

ويتنافس فيها على مقعد النقيب المطرب هانى شاكر، والموسيقار منير الوسيمى ، والنقيب الحالي للجدل مصطفى كامل.

ويعود تاريخ النقابة إلى عام 1942 ،عندما فكرت أم كلثوم فى جمع شمل أبناء المهنة،خاصة مع إنتشار موضة ضم عازفين أجانب بالفرق، فطلبت عقد اجتماع مع كل الموسيقيين والعازفين الذين يعملون في مجال الموسيقي، ووصل عدد حضور الاجتماع إلى مائة وستين موسيقيًا وملحنًا وموزعًا من جميع الفرق الموسيقية في مصر.

المزيد عن تاريخ النقابة في التقرير التالي:

>نقابة المهن الموسيقية تدخل مرحلة «مفترق الطرق»