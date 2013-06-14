"الأونروا": نحتاج 45 مليون دولار لإغاثة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان

آن ديسمور: 61500 نازح حتى شهر يونيو.. يزيد عددهم إلى 80 ألف بنهاية العام

كتب : الأناضول منذ 9 دقائق

أعلنت المديرة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، آن ديسمور، أن عدد النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان جراء المعارك في هذا البلد بلغ حتى شهر يونيو الجاري نحو 61500 شخص، وأن إغاثتهم تحتاج 45 مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت ديسمور، خلال لقاء إعلامي لها، اليوم، في المكتب الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بلبنان، إن الأونروا أطلقت برنامجًا جديدًا لجمع التبرعات اللازمة لتأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الفارين من الأزمة السورية.

وأضافت ديسمور أن "الأونروا تحتاج حاليا نحو 45 مليون دولار أمريكي لتأمين إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان القادمين من سوريا"، موضحة أن "هذا المبلغ يكفي للعمليات الإغاثية من شهر يونيو وحتى نهاية العام الجاري".

وعن التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قالت ديسمور إن أبرزها يتمثل في صعوبة توفير مراكز الإيواء والمساكن للاجئين الذين سيتجاوز عددهم الـ80 ألف في لبنان مع نهاية العام الجاري.

وبيّنت ديسمور أن "الأونروا تواجه أيضا صعوبة بعملياتها الإغاثية في المخيمات الفلسطينية في لبنان بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في هذه التجمعات، مشيرة إلى أن "ازدياد الطلبات الطبية والتربوية في المخيمات الفلسطينية في لبنان تزيد اليوم من أزمة الفلسطينيين في لبنان". ودعت ديسمور، في ختام حديثها، المنظمات الدولية إلى تقديم يد العون اللازم لحل هذه الأزمات الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ومنذ مارس 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير لها أمس، إن الصراع في سوريا أودى بحياة 93 ألف شخص منذ اندلاعه في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم هو الحد الأدنى المتوقع لعدد القتلى.

وارتفع مؤخرًا عدد اللاجئين الفلسطينيين ليصل إلى أكثر من خمسة ملايين، منتشرين في مخيمات تشرف عليها وكالة "الأونروا". وقد أنشأت الأمم المتحدة وكالة خاصة لـ"إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في تلك المخيمات.

وقد بلغ عدد هذه المخيمات الفلسطينية الرسمية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية 58 مخيمًا، تتوزع بواقع 12 مخيمًا في لبنان، و10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و27 مخيماً في الأراضي الفلسطينية، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.