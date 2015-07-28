صندوق التمويل العقارى: انتهاء فرز أوراق المتقدمين لحجز 1660 شقة الأحد

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من فرز أوراق كافة المتقدمين لـ1660 وحدة سكنية التى أعلن عنها الصندوق يوم الأحد المقبل.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم نحو 4355 مواطنا لحجز 1660 وحدة سكنية، فى 7 مدن جديدة، مشيرة إلى أنه تم استبعاد عدد من المتقدمين لعدم انطباق الشروط عليهم.

وأوضحت أنه تقدم 503 مواطنين فى مدينة الشروق، لعدد 559 وحدة، و2290 متقدما لوحدات مدينة العبور، و755 متقدما لوحدات مدينة القاهرة الجديدة، والتى تبلغ 27 وحدة فقط، و777 متقدما لوحدات مدينة الشيخ زايد بعدد 16 وحدة فقط، و18 متقدما لوحدات مدينة قنا الجديدة، و5 متقدمين لوحدات مدينة الصالحية الجديدة، و7 متقدمين لوحدات مدينة النوبارية الجديدة.

وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من أعمال الفرز سيتم إرسال الأسماء إلى شركة الاستعلام للاستعلام عن المتقدمين فى أماكن عملهم وإقامتهم بجانب التأكد من عدم حصول أى متقدم على دعم سواء من خلال وحدة سكنية أو قطعة أض قبل ذلك.