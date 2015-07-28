نقل 3 مصابين فى حادث العاشر إلى المركز الطبى ومستشفى الأحرار

أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الصحة والرعاية الحرجة والعاجلة بمدينة العاشر من رمضان، أنه تم نقل 3 حالات فى حالة خطيرة من إجمالى 27 مصابا بينهم 2 إلى المركز الطبى العالمى ومستشفى الأحرار ببلبيس، وجارٍ التعامل مع باقى المصابين وعددهم 24 بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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يذكر أنه نجم عن حادث تصادم أتوبيسين عمال مع سيارة ملاكى بطريق القاهرة، الإسماعيلية بالقرب من الكوبرى 56 بالعاشر من رمضان إصابة 27 عاملا ووفاة شخص.
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