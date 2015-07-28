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نقل 3 مصابين فى حادث العاشر إلى المركز الطبى ومستشفى الأحرار

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نقل 3 مصابين فى حادث العاشر إلى المركز الطبى ومستشفى الأحرار نقل 3 مصابين فى حادث العاشر إلى المركز الطبى ومستشفى الأحرار
أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الصحة والرعاية الحرجة والعاجلة بمدينة العاشر من رمضان، أنه تم نقل 3 حالات فى حالة خطيرة من إجمالى 27 مصابا بينهم 2 إلى المركز الطبى العالمى ومستشفى الأحرار ببلبيس، وجارٍ التعامل مع باقى المصابين وعددهم 24 بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر.

يذكر أنه نجم عن حادث تصادم أتوبيسين عمال مع سيارة ملاكى بطريق القاهرة، الإسماعيلية بالقرب من الكوبرى 56 بالعاشر من رمضان إصابة 27 عاملا ووفاة شخص.

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