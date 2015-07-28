المشمش يعالج التهابات الجسم والمشكلات المعوية

فى كثير من الأحيان تصبح الفاكهة هى الوسيلة المثلى للتمتع بصحة جيدة، والتخلص من أعراض مرضية كثيرة، هذا ما أكدته الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية، موضحة أن المشمش أحد أهم أنواع الفاكهة الغنية بالفيتامينات والعناصر، ولا تقف فوائدها عن حد إمداد الجسم بالفيتامينات، بل تلعب دورا استشفائيا أو علاجيا كوسيلة مساعدة للعديد من الأمراض.

وتابعت سمر مؤكدة أن نسب الإصابة بالالتهابات لا يمكن حصره، فهو يتزايد يوميا، خاصة التهابات الجسم الداخلية، ما يجعل المشمش أفضل علاج للكثير من تلك الالتهابات، بل هو شهير بهذه الوظيفة نتيجة احتوائه على مركب يساعد على التئام الجروح، ويقلل من تزايدها ونفاذها، ويحد من مناطق الإصابة بالالتهاب.

>لذا فالكثير من الالتهابات يمكن أن تصبح فى مراحل العلاج فى حال تناول المشمش بشكل منتظم، وتوضح سمر بعض هذه المشكلات المرضية ومنها:>- يساعد المشمش على التئام مشكلات الالتهابات المتكررة كحساسية الأنف وجيوبها.>- من أهم مميزات المشمش أنه يساعد على التخلص من التهابات العظام.>- يحسن المشمش من حالة المرضى ببعض التهابات الجسم المسببة لآلام الجسم المختلفة.>- يحسن المشمش من حالات المرضى بمشكلات معوية، ويحسن من حالة الأمعاء.