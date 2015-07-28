عمليتان في القلب لطفلتين مصابتين بتشوهات خلقية

أجرى فريق طبي تطوعي بنجاح، عمليتين في القلب لطفلتين تعانيان من عيوب خلقية في أبوظبي، وذلك في إطار حملة "قلوبنا معكم" التطوعية للكشف المبكر عن الأمراض القلبية لدى الأطفال، بإشراف الفريق الإماراتي الطبي التطوعي، وبمبادرة من مصرف الهلال وزايد العطاء والمستشفى السعودي الألماني وجمعية دار البر، في نموذج مميز للعمل المجتمعي المشترك.

وقالت سفيرة العمل الإنساني الدكتورة ريم عثمان، إن حملة "قلوبنا معكم" تهدف إلى رؤية واضحة تستهدف زيادة الوعي الصحي المجتمعي بأهم الامراض القلبية وافضل سبل الوقاية والعلاج، إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم العطاء، وغرس روح المشاركة والتلاحم والتعاضد بين أوساط المجتمع الإماراتي.

وتتمحور الحملة الانسانية حول استقطاب نخبة من الشركاء الاستراتيجيين القادرين على دعم وتمكين الفريق الطبي التطوعي، لمعالجة أكبر عدد ممكن من الأطفال المرضى بالقلب، فضلاً عن تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص متمثلا بـ"مصرف الهلال" والمستشفى السعودي الألماني، في خدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، لتحفيز القطاع الخاص بتبني مبادرات مجتمعية.

وأوضحت مريم يوسف أهلي رئيسة الاتصال الجماهيري في مصرف الهلال، أن جميع الجهات والمؤسسات المجتمعية مطالبة بدعم وتشجيع مثل هذه المبادرة الرائدة حتى تشمل أكبر عدد من الأطفال في مختلف إمارات الدولة، مشيرة إلى أهمية توعية الأطفال والأسر للوقاية من الأمراض القلبية، من خلال الابتعاد عن عوامل الخطورة في المراحل السنية الأولى من العمر.

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، إن حملة "قلوبنا معكم" التي تندرج في إطار برنامج "جود بالخير"، تأتي في إطار التعاون بين مصرف الهلال ومبادرة زايد العطاء، ويشارك فيها كل من جمعية دار البر والمستشفى السعودي الألماني ومركز الإمارات للقلب، وتهدف للحصول على الدعم المالي اللازم لإجراء عمليات جراحية لـ10 أطفال.

ويمكن لمختلف فئات المجتمع من الأفراد المساهمة في دعم الحملة الإنسانية، عبر حساب "مصرف الهلال" على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ سيقوم المصرف بتخصيص خمسة دراهم مقابل كل منشور أو تغريدة مرفقة بالوسم #جود_بالخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.