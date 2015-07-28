سلطان الجابر: إنجاز القناة الجديدة يعكس الرؤية الاستراتيجية للسيسى

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتى، رئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر ، أن مشروع قناة السويس الجديدة يعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ترسيخ مكانة مصر الدولية من خلال هذا الممر الملاحى والتجارى الحيوى الذى يخدم التجارة والاقتصاد فى مصر والعالم.

وقال ـ فى تصريحات بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة ـ إن الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة التى سيكون لها دور كبير وأساسى فى تعزيز النشاط الاقتصادى المصرى من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليل زمن انتظار السفن العابرة، وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية، فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن ومشاريع اقتصادية متخصصة.

وأضاف "أن دولة الإمارات تتمنى النجاح والتوفيق لمشروع تطوير محور القناة الذى سيشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية متخصصة تسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين وتحويل مساحة 76,000 كيلومتر مربع من المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى.. ودعا القطاع الخاص المصرى والعربى والعالمى إلى استكشاف الفرص المتاحة فى هذا المشروع".

وأكد أن القافلة قد انطلقت وهى تسير فى الاتجاه الصحيح، حيث أصبحت مصر فى موقع أفضل بكثير مما كانت عليه، وأنه نظراً لحجم التحديات، فمن المهم متابعة السير بخطىً حثيثة للوصول إلى الغايات المنشودة.

وأعرب عن الفخر بأن شركة إماراتية من القطاع الخاص هى "الجرافات البحرية الوطنية" الإماراتية تشارك بشكل رئيسى فى هذا المشروع الاستراتيجى، مشيرا إلى أنها قامت بتأسيس وقيادة "تحالف التحدى" الذى يضم شركتى "بوسكالس" و"فان أورد" الهولنديتين وشركة "جان دو نيل" البلجيكية، وعمل هذا التحالف تحت إشراف هيئة قناة السويس على تنفيذ أعمال التجريف البحرى.

وقال إن هذه التجربة أثبتت جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة فى وقت قياسى.. مشيرا إلى أنه قام بزيارة موقع المشروع عدة مرات لمتابعة تقدم العمل وأنه أُعجِب بدقة التنظيم وحسن سير الأشغال.