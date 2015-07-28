"الصحة العالمية": دول العالم تسعى لنقل برامج مصر لمكافحة الفيروسات الكبدية

قال السيد هنك بكيدام، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن الجهود التى تمت على مدار السنوات الماضية قد أسهمت فى وضع مصر على قائمة الدول الرائدة والمرجعية فى السياسات الصحية للتعامل مع مشكلة الفيروسات الكبدية عالميا فمن حق المصريين أن يفخروا بتلك الجهود.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، فى بيان لوزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية تستعين حاليا بالخبراء وأساتذة الكبد المصريين أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى رسم السياسات الدولية، وفى فرق العمل لمكافحة العدوى، وتحديد بروتوكول العلاج والدراسات على الأدوية الحديثة وتقديم الدعم الفنى للعديد من الدول التى تعانى من المرض، موضحا أنه أصبح هناك العديد من الدول على مستوى العالم تتابع ما يحدث فى مصر وتريد نقل خبرتها فى برامج علاج المرضى ومكافحة العدوى، قائلا "أتلقى العديد من المكالمات من وزراء الصحة من مختلف الدول، والذين يطلبون من منظمة الصحة العالمية أن تتعاون فى نقل الخبرة المصرية لدولهم".

واستطرد بيكدام "حرصنا هذا العام على أن يقام اليوم العالمى للفيروسات الكبدية فى مصر بمشاركة كل الجهات الدولية والبحثية المعنية بالأمر"، مشيدا بتقارير منظمة الصحة العالمية فى جنيف، التى أشادت بجهود اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حيث نجحت مصر ووزارة الصحة المصرية فى الشهور الماضية فى الوصول لصيغ تعاقدية مثلى مع شركات الدواء العالمية، وفى إتاحة الدواء لمرضاها فى وقت قياسى، وفى إنقاذ آلاف المرضى من شبح الفشل الكبدى والوفاة فى الوقت الذى ما زالت هذه الأدوية الجديدة غير المتوافرة فى العديد من دول العالم بسبب ارتفاع سعرها.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة المصرية نجحت فى تطبيق برنامج علاجى بالغ الدقة، وناجح فى مراحله كافة من بدء برنامج العلاج حتى نهايته.