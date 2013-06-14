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"ائتلاف أفراد الشرطة" يتقدم ببلاغ بسبب تزوير الانتخابات بكفر الشيخ

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"ائتلاف أفراد الشرطة" يتقدم ببلاغ بسبب تزوير الانتخابات بكفر الشيخ "ائتلاف أفراد الشرطة" يتقدم ببلاغ بسبب تزوير الانتخابات بكفر الشيخ

كتب : كرم القرشي الجمعة 14-06-2013 17:49

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي أفراد الشرطة بكفر الشيخ، برئاسة اللواء عادل النطاط، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ، عن فوز بلال سعيد، وحصوله على أعلى الأصوات، وكلا من عطيه أبو قنطش، رامي حمزة، حمدي الدسوقي، طه الصعيدي، سعد زغلول، جابر صلاح، نادر المنشاوي، ومحمد الفقي، وجميعهم ينتمون للتيار الإسلامي.

يذكر أنه تقدم لخوض الانتخابات 58 مرشحا لاختيار 9 يمثلون مجلس إدارة نادي أفراد الشرطة، وقد أدلى 6 آلاف أمين وفرد أمن بصوته في الانتخابات من بين ما يقرب من بين 10 آلاف، ودارت لمدة يومين متتاليين في 14 مركز شرطة بكفر الشيخ.

فيما قام ائتلاف أفراد الشرطة بكفر الشيخ، برئاسة علي البدوي، بتحرير بلاغ رقم 2786 إداري قسم أول كفر الشيخ، ضد قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومدير إدارة مرور كفر الشيخ، يتهمهم فيه بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح المرشحين المنافسين والذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، حسب وصف يحيى أبو النجا، المتحدث الإعلامي باسم الائتلاف.

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