رئيس جهاز تنمية العاشرمن رمضان: خطة بمليار جنيه لرفع كفاءة الصرف

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه سيتم وضع ملف ترفيق الأراضى وتطوير ورفع كفاءة الأحياء القديمة، على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة وخطة العام الحالى، مؤكدا أن الخطة تضمنت مليارا وواحدا من عشرة جنيهات لرفع كفاءة الصرف بالمدينة.

وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من أولويات المرحلة المقبلة أيضا حل كافة الموضوعات المعلقة داخل المدينة لخدمة القاطنين بها والمدينة بشكل عام.

وفى إطار تنظيم العمل داخل جهاز المدينة أصدر رئيس الجهاز قرارا بتشكيل مجموعة عمل لنائب حركة السيارات بتنظيم وفحص كافة السيارات الخاصة بجهاز المدنية موجها القيادات التنفيذية بالجهاز إلى ضرورة ترشيد الإنفاق وتنظيم عملية المكاتبات المتعلقة بالأعمال التنفيذية على أن تتضمن توقيع النائب ثم توقيعه بصفته رئيس الجهاز وضرورة تشغيل وتسيير السيارات الخاصة مع تخصيم المقابل لها وضمها للحركة والأمن وضبط حركة خطوط السير وعرض إمكانية استخدام السيارات الشاغرة بها أماكن بالتوازى مع باقى العاملين بالجهاز.

جدير بالذكر أن مدينة العاشر من رمضان من أكبر المدن الجديدة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية بالكامل، وتعتبر من المدن الصناعية التى تحتاج جهدا كبير خلال المرحلة المقبلة، كما أن قرار نقل المهندس عادل النجار من رئاسة مدينة دمياط الجديدة إلى جهاز مدينة العاشر من رمضان أصدره الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، قبل إجازة عيد الفطر وتم تفعيله حاليًا.

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