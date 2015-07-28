أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. اتحاد عمال العاشر من رمضان يتدخل لحل أزمة عمال ساراتوجا

Google+ Print
رافق أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، صباح اليوم، عمال الشركة العربية للبطاطين ساراتوجا للقاء وزيرة القوى العاملة، لحل أزمة عمال الشركة مع الإدارة السورية لصرف مستحقاتهم بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج ووزارة القوى العاملة.

والتقى وفد العمال المستشار حسام عيسى رئيس لجنة حل المنازعات بوزارة القوى العاملة، وتم الاتفاق على صرف مرتبات مايو ويونيو وكتابة عقد اتفاق مع إدارة الشركة غدا الأربعاء بالوزارة، لصرف المرتبات يوم الأحد المقبل بمقر الشركة .

ومن جانبه قال إيهاب البلبيسى ممثل النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن إدارة الشركة أكدت أنه سيتم التصفية خلال 6 أشهر من الآن، وأن الاتفاق شمل تعهد الشركة بصرف كافة حقوق العمال المالية وصرف رواتب أغسطس حتى أكتوبر، تشمل هذه المستحقات مكافئة نهاية الخدمة وشهر ونصف عن الخمس سنوات الأولى وشهر ونصف عن باقى المدة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365