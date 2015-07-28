بالصور.. اتحاد عمال العاشر من رمضان يتدخل لحل أزمة عمال ساراتوجا

رافق أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، صباح اليوم، عمال الشركة العربية للبطاطين ساراتوجا للقاء وزيرة القوى العاملة، لحل أزمة عمال الشركة مع الإدارة السورية لصرف مستحقاتهم بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج ووزارة القوى العاملة.

والتقى وفد العمال المستشار حسام عيسى رئيس لجنة حل المنازعات بوزارة القوى العاملة، وتم الاتفاق على صرف مرتبات مايو ويونيو وكتابة عقد اتفاق مع إدارة الشركة غدا الأربعاء بالوزارة، لصرف المرتبات يوم الأحد المقبل بمقر الشركة .

ومن جانبه قال إيهاب البلبيسى ممثل النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن إدارة الشركة أكدت أنه سيتم التصفية خلال 6 أشهر من الآن، وأن الاتفاق شمل تعهد الشركة بصرف كافة حقوق العمال المالية وصرف رواتب أغسطس حتى أكتوبر، تشمل هذه المستحقات مكافئة نهاية الخدمة وشهر ونصف عن الخمس سنوات الأولى وشهر ونصف عن باقى المدة.



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