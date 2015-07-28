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إضراب عامل بسكة حديد أسيوط عن الطعام احتجاجا على نقله تعسفيا

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دخل عامل مساعدات على الرصيف بمحطة سكة حديد أبو تيج بأسيوط فى إضراب عن الطعام احتجاجا على قيام مهندس البلوك بالمحطة بنقله و2 من زملائه لمحطة سكة حديد مدينة أسيوط ثم عودة زميليه بعد تدخل الواسطة والمحسوبية ورفض عودته لأنه رجل فقير حسب قوله.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حربى، رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزى بدخول عبد المحسن سيد هاشم عن الطعام، وبالانتقال وسؤاله أقر بأن إضرابه احتجاجا على صدور قرار نقل تعسفى له و2 من زملائه من قبل مفتش البلوك للعمل بالإذاعة بمحطة سكة حديد مدينة أسيوط.

وأضاف فوجئت بإلغاء قرار نقل زملائى وعندما طالبت بإلغاء نقلى أسوة بزملائى لم ينظر إلىّ ولم يستمع لشكواى، وذكر عبد المحسن أن مفتش البلوك أصدر القرار شفهيا ورفض أن يجعلنى أوقع فى محطة أبو تيج وخشية من أن يحيلنى للتحقيق قمت بالتوقيع 3 أيام بمكتب التفتيش قبل دخولى فى الإضراب.

وأوضح أنا لم أجد بابا إلا وطرقته، وظروفى صعبة ولا أتحمل أعباء السفر، وذكر لقد "أرسلت فاكسات لرئيس الوزراء ووزير النقل ومحافظ أسيوط بالتدخل لحل مشكلتى ولكن دون جدوى".

العامل داخل المستشفى -اليوم السابع -7 -2015
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العامل داخل المستشفى

العامل وأسرته داخل المستشفى -اليوم السابع -7 -2015
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العامل وأسرته داخل المستشفى


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