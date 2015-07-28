مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على عقد مؤتمر أبحاث التطوير والدواء بكلية الصيدلة أكتوبر القادم

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا علي عقد المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة بعنوان ابحاث التطوير والدواء في الفترة من 1-3 اكتوبر القادم بكلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي بقنا.

كما قرر المجلس تسهيل الزيارات الميدانية للأطفال للمعامل والمكتبات بكليات الجامعة المختلفة وذلك طبقا للكتاب الوارد من جامعة الطفل التابعة لأكاديمية البحث العلمي اعتبارا من العام الجامعي 2015-2016.

وأشار رئيس الجامعة أن المجلس وافق على تعيين السيد الدكتور محمد يونس محمد علي في وظيفة استاذ مساعد بكلية الحقوق ووافق المجلس علي التعيين في وظيفة مدرس كلا من الدكتور محمد عبد الهادي عبد السميع وعلي ثابت ابراهيم بكلية التربية والدكتور محمود احمد عباس بكلية العلوم والدكتورة منال غريب يسن وزينب علي بكري بكلية الآداب والدكتورة هبه محمد قبيصي وهبه احمد عثمان بكلية الطب والدكتورة نجده ابو هشيمة دياب بكلية التمريض كما وافق المجلس علي منح درجة الدكتوراه للطالبة هبه الحسيني ابو الوفا من كلية الآثار ودرجة الماجستير لكل من الطالبة سارة احمد الضوي من كلية الآداب وابتسام فتحي محمد من كلية الطب البيطري والطالبة عبير ربيع احمد وشيماء عبد الفتاح محمد من كلية التربية النوعية والطالبة دعاء رمضان علي من كلية التجارة,

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق علي منح الطلاب الناجحين دور يونيو 2015 درجة الدبلوم الخاص في التربية وعددهم 315 طالب وطالبة ودرجة الدبلوم المهنية في التربية وعددهم 359 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا كما وافق المجلس علي منح شهادة في التربية تعليم اساسي معادلة لدرجة الليسانس في الآداب والتربية التأهيل التربوي المرحلة الابتدائية للطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 وعددهم 45 طالب وطالبة تأهيل تربوي ادبي المرحلة الابتدائية وعدد 56 طالب وطالبة تأهيل تربوي علمي المرحلة الابتدائية كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا كما وافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين في دور يونيو2015 درجة الدبلوم الخاص في التربية وعددهم 199 طالب وطالبة ودرجة الدبلوم المهنية في التربية وعددهم 136 طالب وطالبة ودرجة الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد وعددهم 372 طالب وطالبة ودرجة الدبلوم العام في التربية نظام العامين وعددهم 8 طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة.

ووافق المجلس علي منح درجة دبلوم الدراسات العليا في الطب البيطري وعددهم 8 طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الطب البيطري كما وافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 درجة البكالوريوس في العلوم وعددهم 233 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية العلوم ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 درجة البكالوريوس في الطب البيطري وعددهم 23 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الطب البيطري ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية وعددهم 181 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الزراعة ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 درجة البكالوريوس في التربية النوعية وعددهم 255 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية النوعية ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 درجة البكالوريوس في التجارة وعددهم 2300 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التجارة انتظام – محاسبة –ادارة اعمال – شعبة اللغة الانجليزية – انتساب عام ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 درجة البكالوريوس في التربية الرياضية وعددهم 254 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية الرياضية ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 درجة البكالوريوس في الطب وعددهم 2 طالب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الطب.

كما وافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2015 درجة البكالوريوس في الهندسة وعددهم 82 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الهندسة ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة وعددهم 14 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الفنون الجميلة بالأقصر.